OL : trois joueurs ont eu moins de 90 minutes en Ligue 1

Depuis le début de la saison, Pierre Sage tente d’utiliser un maximum la rotation à l’OL pour concerner tout son groupe. Certains n’ont malheureusement pas eu cette chance en Ligue 1.

Trop de rotation tue la rotation ? Que ce soit à Toulouse ou à Hoffenheim, Pierre Sage avait presque tout changé dans son onze de départ et la prestation de l’OL s’en était ressentie à chaque fois. Ayant compris de ses erreurs, le coach lyonnais limite ces changements, mais ne délaisse pas pour autant le turnover dans cette saison. Avec trois compétitions et un effectif pléthorique, Sage souhaite concerner tout le monde même si certains ne sont pas logés à la même enseigne. Si Anthony Lopes et Paul Akouokou ont vite compris qu’ils ne faisaient pas partie des plans et n’auraient pas de minutes cette saison, d’autres ont déchanté sur ces six premiers mois de la saison.

L'énigme Omari...

Face à des prestations ou comportements pas forcément en adéquation avec l’objectif collectif, des joueurs comme Gift Orban ou Wilfried Zaha ont passé plus de temps à la maison que sur le banc. Malgré ses deux buts contre Strasbourg lors de la 3e journée de Ligue 1, Orban s’est contenté de seulement 186 minutes en championnat… Pour son coéquipier ivoirien, cela se limite encore à moins de présence sur les pelouses françaises. Même pas un match en entier au cumulé avec 73 minutes.

Et que dire de Warmed Omari ? À la différence des deux autres joueurs cités, le défenseur est de presque tous les groupes de l’OL. Mais, il passe le plus clair de son temps sur le banc avec seulement huit minutes en Ligue 1. Les jeunes Mahamadou Diawara (16 minutes) et Saël Kumbedi (177) complète ce top 5 des joueurs lyonnais les moins utilisés. De quoi comprendre une certaine envie d’aller voir ailleurs…