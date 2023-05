OL - Montpellier (5-4) : "Le penalty ? Un très gros scandale"

Le défenseur central de Montpellier, Christopher Jullien exprime son incompréhension au sujet du penalty accordé à l'OL et Lacazette, dimanche (5-4).

La mine des mauvais jours. Christopher Jullien a tenté d'analyser la défaite de son équipe contre l'OL (5-4). "C'est l'une de mes plus grosses désillusions depuis un très long moment. Il n'y a pas de fumée sans feu. A 4-1, on se relâche et nous commettons des erreurs bêtes, de novices. Et nous tendons le bâton pour nous faire battre", a indiqué le défenseur central de Montpellier. Et de poursuivre : "Nous ne pensions pas que le match était plié à 4-1. La manière dont nous avions pris le premier but, je n'étais pas satisfait, mais la façon dont ils en ont mis quatre ensuite, cela fait mal à la tête."

Le penalty accordé à l'OL en toute fin de partie a fait réagir le Montpellierain. "Comment le match se termine, je l'ai en travers de la gorge. Le penalty est un très gros scandale, lâche-t-il. L'arbitre regarde la VAR au dernier moment, quand le ballon arrive vers Lacazette et moi-même. Mais il commence depuis cinq à dix secondes auparavant, c'est lui qui me tire."

Et de conclure, un brin amer : "L'arbitre a favorisé l'offensive. Il faut regarder la VAR du début à la fin de la saison. Nous avons quand même aussi commis trop d'erreurs bêtes".