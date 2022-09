OL : Peter Bosz va rejoindre Alain Perrin contre Monaco

Dimanche soir (20h45), Peter Bosz va s’asseoir pour la 55e fois sur le banc de l’OL. Il rejoint ainsi Alain Perrin comme le 23e coach le plus capé de l’histoire lyonnaise.

Depuis la défaite à Lorient et malgré un bon début de saison, Peter Bosz se retrouve presque sur un siège éjectable. Le revers en Bretagne a fait ressortir certains problèmes lyonnais depuis maintenant dix-huit mois et cette absence de progression vraiment marquante commence à agacer chez les supporters. Le dernier mot revient bien évidemment à la direction qui l’a conforté à son poste durant l’été mais Bosz sait qu’il doit avoir des résultats.

50% de victoires

Contre Monaco, l’OL tentera de ne pas vive un deuxième revers de suite en Ligue 1, chose qui ne lui est plus arrivée depuis septembre 2019. En menant ses troupes à Monaco avec, on l’espère, une victoire à la clé, Peter Bosz va vivre sa 55e rencontre sur le banc lyonnais. Avec 27 victoires (12 défaites), il affiche un bilan pile à la moyenne depuis son arrivée à l’été 2021 mais rejoint Alain Perrin comme le 23e coach le plus capé de l’histoire de l’OL.