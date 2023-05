OL : pour Blanc, "il faut agir" concernant Cherki

La fin de saison approche et Laurent Blanc a annoncé qu'il allait s'appuyer sur Rayan Cherki pour les 5 derniers matches de la saison.

Depuis qu'il a pris les reines de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc a pu se montrer très exigeant à quelques moments envers son jeune joueur, Rayan Cherki. Toutefois, pour faire progresser son attaquant, il parle énormément avec ce dernier. "Avec notre ami Sinaly (Diomandé), Rayan Cherki c’est certainement le joueur avec qui j’ai le plus parlé, admet Laurent Blanc. A un moment donné, oui, les paroles sont importantes, de réconfort, ou d’autres choses. Mais à un moment, il ne faut pas tout le temps parler. Il faut agir et Rayan sera important sur les cinq derniers matches."

"Il a besoin de jus"

Conscient des qualités de son joueur, celui que l'on surnomme "Le Président" explique notamment pourquoi l'international Espoir français était sur le banc à Strasbourg (1-2)."Il avait besoin de souffler un petit peu parce qu'il a besoin de jus et d’être physiquement au top. Le jeu qu’il a et qu’il développe, ce n’est pas tout le monde qui peut le développer." Et de conclure : "Provoquer un 1 contre 1 il faut le faire et s’il n'est pas au top physiquement, il ne va pas être performant dans sa qualité première."