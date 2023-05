OL - Reims : horaires, diffusion TV, avant-match

Castello Lukeba à la lutte avec Junya Ito lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Jour de double confrontation contre Reims pour l’OL. Ce samedi, les équipes féminines et masculines vont affronter le club rémois au Parc OL. Horaires, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ces deux matchs OL - Reims.

L’avant-match

Ce samedi, il n’y en aura que pour Jean-Michel Aulas. Après 36 ans de présidence, l’homme fort lyonnais va définitivement passer la main au moment du coup de sifflet final de la 37e journée de Ligue 1. Pour l’occasion, l’OL et tout un stade ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour rendre cette journée du 27 mai exceptionnelle. Si la demi-heure d’hommage au président Aulas ainsi que le feu d’artifice sont forcément attendus au bout de la nuit, les festivités débuteront en fin d’après-midi au Parc OL. Comme une mise en bouche, les joueuses de l’OL vont lancer les hostilités face à Reims pour fêter leur titre de championnes de France ainsi que leur succès en Coupe de France.

90 minutes pour que les supporters puissent se mettre dans l’ambiance avant qu’une deuxième rencontre entre l’OL et Reims n’interviennent en prime time. Le hasard du calendrier a bien fait les choses avec ces deux matchs. Mais à partir de 17h30, ce sont avant tout les marques d’affection envers Jean-Michel Aulas qui prendront le dessus sur ce qui peut se passer sur le terrain.

À quelle heure se jouent les deux OL - Reims

Mises à l’honneur à la mi-temps du match des garçons, les Fenottes donneront le coup d’envoi de cette journée hommage à partir de 17h30. Cette 22e et dernière journée de D1 féminine sera l’occasion de mettre à l’honneur le titre acquis chez les U19 à la pause avant que ne se tienne une remise de trophée à la fin du match pour célébrer le titre de championne de France et en Coupe. Ces célébrations vont permettre à toutes et tous de se tourner tranquillement vers le match de Ligue 1. Le coup d’envoi sera donné à 21h par Jérémy Stinat mais tout un stade attendra avant tout son coup de sifflet final.

Sur quelle chaîne voir les deux OL - Reims

Deux multiplex ce samedi en D1 féminine et en Ligue 1, mais deux diffuseurs différents. À partir de 17h30, la rencontre féminine entre l’OL et le Stade de Reims sera diffusée sur Canal+ Foot, mais il faudra se rendre sur Foot+ pour pouvoir regarder en intégralité la rencontre des Fenottes.

Même chose pour les joueurs de Laurent Blanc à partir de 21h. La 37e journée de Ligue 1 donne lieu à un multiplex sur Prime Video mais il faudra se brancher sur un des canaux secondaires de la chaîne pour vivre les 90 minutes de cette rencontre.