OL : un dernier tour d’honneur pour les Fenottes

Quand l’hommage à Jean-Michel Aulas va prendre le dessus sur cette journée de samedi, les joueuses de l’OL vont lancer les hostilités à 17h30. Contre Reims, les Fenottes veulent finir en beauté avant de se tourner vers la Coupe du monde pour certaines.

Les sections féminine et masculine réunies sur un même terrain. Jean-Michel Aulas ne pouvait finalement rêver meilleur hommage au moment de tourner le dos à 36 ans de présidence. Ce samedi, l’OL a de nouveau réussi à réunir les deux équipes professionnelles sur la pelouse du Parc OL à quelques heures d’intervalle. Une fête du football et de la parité qui vont en ravir plus d’un.

Il n’y aura certainement pas 57 000 spectateurs au moment du coup d’envoi à 17h30 mais cet OL - Reims est l’ultime baroud d’honneur des Lyonnaises dans cette saison éreintante. Pour de nombreuses Fenottes, cette dernière s’étirera encore un peu durant l’été avec la Coupe du monde, mais en club, c’est la fin d’un exercice réussi et en même frustrant avec l’élimination en Ligue des champions.

Finir comme des championnes

Ce samedi, Sonia Bompastor a choisi de retenir un groupe élargi pour que cette fête soit totale. Il y aura la remise des trophées de D1 féminine et Coupe de France à la fin du match, mais aussi un tour d’honneur prévu à la mi-temps du match des garçons. L’occasion parfaite de faire verser une petite larme à Jean-Michel Aulas comme ce fut le cas il y a deux semaines au moment du sacre en Coupe.

Sportivement, l’enjeu sera nul, mais Bompastor aura à cœur de saluer le départ de certaines de ses joueuses (Cayman, Bruun) comme il se doit. Gageons sur elles pour faire le travail sérieusement dans cette cérémonie en l’honneur d’un président qui leur a pratiquement tout donné.