OL - Mercato : Valence prêt à lever l’option d’achat d’Ozkaçar ?

Prêté avec option d’achat à Valence l’été dernier, Cenk Ozkaçar a fini par convaincre en deuxième partie de saison. Le club espagnol, qui cherche encore à se maintenir, pourrait bien lever l’option à 5 millions d’euros.

Valence a beau être 13e de Liga, le club espagnol n’est pas encore certain d’être dans l’élite la saison prochaine. Avec 40 points, il ne compte que deux points d’avance sur le premier relégable alors qu’il reste encore deux journées et six points à prendre. Le futur de Valence est donc encore incertain et celui de Cenk Ozkaçar par la même occasion.

Prêté l’été dernier par l’OL, le défenseur turc a la possibilité de rester définitivement en Espagne si Valence choisit de lever l’option d’achat prévue à cet effet. Le montant s’élève à cinq millions d’euros, mais tant que la situation sportive n’est pas réglée, difficile de se projeter dans l’avenir.

Seulement 10 minutes avec l'OL

Une chose est sûre, Ozkaçar a fini de convaincre les dirigeants sur le terrain d’après Foot Mercato. Ne jouant presque jamais en première partie de saison, l’international turc a profité de ces derniers mois pour s’imposer et enchaîner avec 17 matchs joués. Pas vraiment désiré à l’OL depuis son arrivée (10 minutes en professionnels), Cenk Ozkaçar a pour lui de réussir à saisir sa chance quand il est prêté.

La saison dernière à Louvain, il avait été l’une des satisfactions du club belge. Cette année, l’apprentissage a été un peu plus compliqué, mais le défenseur a su renverser la tendance. Reste désormais à savoir si cinq millions d’euros viendront garnir les caisses de l’OL ou si la trésorerie de Valence poussera à un retour entre Rhône et Saône pour Ozkaçar.