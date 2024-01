OL : Renard apporte son soutien à Maignan, victime de racisme

Samedi soir, Mike Maignan a été victime de cris racistes de la part de supporters de l’Udinese. Ayant choisi de quitter le terrain, le gardien de l’AC Milan a notamment reçu le soutien de Wendie Renard.

C’est une scène que l’on ne veut pas voir sur un terrain de football et encore moins dans la société. Pourtant, malgré les cris d’alerte, le fléau perdure toujours. Samedi en a encore été la preuve en Italie sur le terrain de l’Udinese. Dans le but de l’AC Milan, Mike Maignan a décidé de quitter le terrain suite à des cris et propos racistes entendus dans les tribunes. Face à la décision du gardien, l’arbitre a interrompu le match pendant plusieurs minutes. Les deux équipes ont finalement fait leur retour sur la pelouse avec Maignan bien présent et le club milanais a répondu de la meilleure des manières à ces individus en s’imposant 2-3.

Néanmoins, l’action dont on se serait bien passé a rapidement fait le tour des réseaux et trouvé un écho chez les autres sportifs. Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps à apporter son soutien à son partenaire chez les Bleus avant d’être suivi ce dimanche matin par Wendie Renard. La capitaine de l’OL s’est rangée du côté de Mike Maignan mais a surtout appelé les instances à réagir et à prendre ce sujet à bras-le-corps. "Quand est-ce que les grandes instances du football vont réagir ?! Cela dure depuis trop longtemps ! J’interpelle la FIFA, l’UEFA et toutes les fédérations à mettre en place de vraies sanctions. Le racisme n’a de place nulle part !", a écrit la joueuse lyonnaise sur ses réseaux sociaux.