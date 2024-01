Malick Fofana célébrant son 1er but avec l’OL avec Lacazette et Cherki (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Recruté à prix d’or par l’OL, Malick Fofana a inscrit son premier but vendredi contre Bergerac. L’ailier de 18 ans préfère garder la tête froide.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur ce que sera l’aventure de Malick Fofana à l’OL. Bon nombre de joueurs talentueux avant de venir ont fini par décevoir entre Rhône et Saône. Ce n’est bien évidemment pas ce qu’on souhaite à l’ailier belge, encore moins avec la somme dépensée par la direction lyonnaise pour l’attirer en provenance de La Gantoise. Avec une arrivée contre un chèque de 17 millions d’euros (et cinq de bonus), Fofana pourrait avoir la pression du transfert. Vendredi, contre Bergerac, il ne l’a pas eue. Au contraire, il a profité de cette opposition contre une équipe de National 2 pour s’enlever un poids en trouvant la faille. "Mon transfert s’est vite conclu, mais je puise ma force dans mon calme et je veux avancer. J’ai marqué, mais j’espère faire mieux sur les prochains matchs."

"L'ambition de progresser à l'OL"

Timide pour ses débuts contre Le Havre, Malick Fofana l’a été bien moins sur la pelouse difficile de Beaublanc à Limoges. Lyonnais le plus percutant, le Belge, qui s’estime "heureux d’avoir signé dans un grand club comme l’OL", ne veut pas prendre cette partition comme acquise. Begerac reste un club de National 2 et c’est en Ligue 1 que Fofana sera attendu. "C’était ma première titularisation, et bien sûr, on doit encore se trouver avec Alex (Lacazette), Rayan (Cherki), mais j’ai de très bons espoirs. L'objectif sera de jouer le plus possible, j’ai du travail. Mais je veux sans cesse progresser. Maintenant, cette qualification doit nous aider à bien aborder le championnat." En attendant d’autres renforts offensifs, Pierre Sage peut se satisfaire d’avoir un joueur multitâche, même s’il reste encore à polir.