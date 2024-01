Actuellement à la CAN, mais bientôt de retour à l’OL, Mama Baldé pourrait bien s’inscrire sur le long terme avec le club lyonnais. Ce dernier devrait lever l’option d’achat de l’attaquant.

Son départ vers la Guinée-Bissau aurait pu lui permettre de retrouver de la confiance. Malheureusement, la CAN 2023 n’a pas plus réussi à Mama Baldé que sa première partie de saison avec l’OL. Inefficace contre la Côte d’Ivoire lors du premier match, l’attaquant n’a rien pu faire lors du deuxième pendant l’heure passée sur le terrain. Avant même d’affronter le Nigéria lundi, les Bissau-Guinéens ont déjà fait une croix sur une possible qualification et Baldé sera déjà bientôt de retour à l’OL. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais la nation africaine aurait pourtant aimé jouer les troubles fêtes. Ce ne sera pas le cas et Mama Baldé va retrouver le quotidien compliqué de l’OL.

Une option à six millions d'euros

Laissé de côté par Pierre Sage (4 minutes en cinq matchs), l’ancien Troyen est en perte de confiance. Cependant, les mauvaises statistiques individuelles n’auraient pas rebuté l’OL. Ce dernier compterait bien lever l’option d’achat présente dans le prêt de Baldé pour le signer définitivement d’après RMC Sport. Dépenser six millions d’euros pour un attaquant qui n’a pas inscrit le moindre but en 10 matchs interpelle forcément. Mais peut-être rentre-t-elle dans une stratégie bien plus globale avec Eagle Football… Qui sait, avec John Textor, on peut s’attendre à tout.