Mercato : l'OL s'intéresserait à Christ Makosso (Sochaux)

Selon nos informations, la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais a des vues sur le jeune défenseur central de Sochaux Christ Makosso.

C'est un joueur qui a tapé dans l'œil de Matthieu Louis-Jean. Selon nos informations, le responsable du recrutement de l'OL a fait de Christ Makosso, l'une de ses priorités. Le profil du jeune central moderne ("costaud", "rapide" et "doué dans les airs") coche toutes les cases souhaitées par MLJ.

Un 2e jeune enrôlé lors de ce mercato hivernal ?

Natif du Congo, Christ Makosso (19 ans, 1m92) a disputé cette saison 8 matchs en National (dont 6 comme titulaire) avec Sochaux. Contacté par nos soins, son agent n'a pas donné suite. Pour l'heure, on ignore si le club doubiste est prêt à lâcher son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2026, et à quel prix ? Quoi qu'il en soit, après Malick Fofana (18 ans), l'OL semble vouloir enrôler, dès que possible, de jeunes prospects histoire de préparer les futures saisons.