OL : riche programme international pour les Lyonnais ce mardi

Ils seront cinq en lice ce mardi (ou tôt mercredi matin). Plusieurs internationaux lyonnais vont pouvoir souffler après leur dernier match de la saison.

Bientôt les vacances, mais pas pour tout le monde. Si la majorité des footballeurs lyonnais sont aujourd'hui en vacances, ce n'est pas le cas de tout le monde. Cinq membres de l'effectif arpenteront ce mardi (ou tôt mercredi matin pour les Sud-Américains) les terrains.

Le programme du jour commence dès 16h30, avec Téo Barisic, qui disputera son troisième et dernier match amical de juin. Actuellement avec la Croatie U21, il défie la Suède. Jusqu'ici, son bilan est parfait, deux victoires face au Qatar (3-1) et à l'Irlande (1-0), et deux titularisations.

Ensuite, à 17h30, place au tournoi Maurice-Revello. Jérémy Mounsesse et le Congo U20 se mesurent au Mexique. Objectif, éviter la dernière place du groupe en l'emportant. Pour l'instant, les Congolais ont perdu deux fois, contre le Japon et le Danemark (à chaque fois 2-0). Le défenseur central fut aligné à deux reprises dans le 11 de départ.

Niakhaté, Tagliafico et Almada sur la brèche

Après les sélections de jeunes, place aux grands. A 20h45, Le Sénégal de Moussa Niakhaté rencontre l'Angleterre dans le cadre d'une affiche de préparation. Précédemment, le Sénégalais était absent de la feuille de match face aux Irlandais (1-1).

Enfin, la seule partie à enjeux, du moins officiellement. Dans le cadre des qualifications au Mondial 2026, l'Argentine, avec Nicolas Tagliafico et Thiago Almada, reçoit la Colombie (2h du matin, heure française). Sauf que l'Albiceleste est d'ores et déjà assurée de la première place, et donc de participer à la Coupe du monde. Ce sera alors l'occasion de travailler les automatismes pour Lionel Scaloni et ses hommes.