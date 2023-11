OL : Sara Däbritz convoquée avec l'Allemagne

Comme plusieurs coéquipières de l'OL, Sara Däbritz rejoindra sa sélection à la fin du mois. L'Allemagne jouera la Ligue des nations.

Fin novembre début décembre, le groupe des Fenottes évoluera en effectif réduit à l'entraînement. Comme à chaque trêve internationale, près de 15 joueuses de l'OL rejoignent leur sélection. Ce sera le cas notamment de Sara Däbritz, avec l'Allemagne, qui a deux matchs au programme.

La milieu de terrain et ses compatriotes disputeront les cinquième et sixième journées de la Ligue des nations. Deux rendez-vous prévus les vendredi 1er et mardi 5 décembre, respectivement face au Danemark et au Pays de Galles.

Victoire obligatoire contre le Danemark

Les Allemandes occupent actuellement la deuxième place de leur groupe, derrière les Danoises, avec trois points de retard (9 contre 12 pour les coéquipières de Signe Bruun). Une victoire lors de la première rencontre est donc nécessaire afin d'envisager le "Final Four". Il faudra même certainement remporter les deux affiches pour espérer voir la suite de la compétition.

Lors du précédent rassemblement, Däbritz, qui monte en puissance avec l'Olympique lyonnais, a été titulaire puis remplaçante contre les Galloises (5-1) et les Islandaises (0-2).