OL - Selma Bacha : "Le Ballon d'or un jour, retenez bien ça"

"Je veux faire partie des meilleures joueuses du monde malgré mon jeune âge", a déclaré à l'AFP la latérale de l'OL Selma Bacha (22 ans), maillon essentiel des Bleues à la Coupe du monde.

Vous mettez beaucoup d'ambiance dans le vestiaire des Bleues. Quel est votre rôle en interne ?

Selma Bacha : Moi, c'est la folie (rires). Je suis là pour faire des bêtises, un peu taquiner. Après, quand je suis sur le terrain, je suis en mode hyper sérieuse. En tout cas, oui, toujours le sourire. Je le fais naturellement, on ne va pas compter que sur moi, il y a d'autres joueuses aussi. On est là pour faire rire, rigoler".

Et sur le terrain, quelles sont vos caractéristiques ?

Mon agressivité. Je suis quelqu'un qui ne lâche rien. Si je dois jouer 60 minutes et que je dois laisser mon cœur, tout mon corps sur le terrain, je les laisserai. Moi, c'est la folie sur le terrain (...). Parfois, je ne vais pas calculer mes efforts, je vais me fatiguer plus vite, maintenant avec l'expérience, j’ai appris à gérer tout ça. J'apporte ma folie et mon agressivité sur le côté. Et ma qualité de centre, mon pied gauche pour faire des petites passes décisives à mes coéquipières.

Quels sont vos objectifs collectifs et individuels ?

"Je vais parler du collectif, car c'est le plus important, quand tu es bien collectivement, les trophées individuels viennent tout seul. Collectivement, remporter la Coupe du monde, mais il y a beaucoup d'étapes avant tout ça. Et individuellement, faire partie des meilleures joueuses du monde. Malgré mon jeune âge, j'ai beaucoup d'objectifs... Le Ballon d'or un jour, retenez bien ça (rires)".

AFP / Alice LEFEBVRE