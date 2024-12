Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Comme chaque lundi, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour pour un nouveau numéro. Si vous avez loupé le direct, pas d'inquiétude, le replay est toujours disponible sur YouTube, mais aussi en version podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Pour ce 16e numéro de la saison 2024-2025, Razik Brikh et ses deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, sont revenus sur la belle semaine de l'OL avec les victoires à Qarabag et contre Nice.

Ce dernier succès a d'ailleurs porté la marque d'Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé et qui confirme la bonne passe offensive de la formation lyonnaise. Ce qui est un peu moins le cas pour la défense, trop souvent mise en difficulté avec pas grand-chose.

Le sommaire de l'émission du 2 décembre :

0'10 : début de l'émission

1'55 : Huit buts en deux matchs, le top 5 en Ligue 1 pour l'OL !

27'47 : Lacazette, une influence considérable

39'28 : La défense, le seul point faible actuellement ?

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.