OL, Toulouse, Bosz, Rennes : votre avis nous intéresse

Yohan Gomez, ancien milieu de terrain de l'OL.

Un OL toujours sans victoire. Depuis 5 rencontres, l'Olympique lyonnais est incapable de s'imposer en Ligue 1. Lundi à partir de 18 heures, "Tant qu'il y aura des Gones" débriefera le match nul des coéquipiers d'Alexandre Lacazette contre Toulouse vendredi (1-1). L'invité du jour sera Yohan Gomez, ancien milieu de terrain formé au club rhodanien.

Vous pouvez laisser vos remarques et questions sur l'actualité de l'OL

Avec l'équipe de TKYDG, il évoquera en long et en large l'actualité lyonnaise, et notamment le cas Peter Bosz, de plus en plus sous pression semaine après semaine. Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques dans l'espace dédié aux commentaires.

