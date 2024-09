Ce lundi, vous pouvez suivre votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" à 19h. Au menu, retour sur la victoire compliquée de l'OL à Toulouse, le coaching de Pierre Sage, mais aussi les états d’âme de certains éléments observés dimanche.

L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" sera de nouveau au complet ce lundi soir à partir de 19h. Absent la semaine dernière, mais ayant malgré tout laissé un message à ses coéquipiers de jeu, Nicolas Puydebois est bien de retour sur le plateau de TKYDG. Avec Enzo Reale, toujours fidèle au poste, l’ancien gardien reviendra avec vous sur la victoire de l’OL à Toulouse (1-2). Trois points importants pour relancer la machine en championnat, mais qui ne doivent en rien à la prestation des Lyonnais. Insipide en première mi-temps, l’OL n’a pas forcément été mieux en seconde, mais a réussi à trouver l’ouverture en toute fin de match. Il va donc y avoir des choses à dire pendant cette heure hebdomadaire de "Tant qu’il y aura des Gones".

Des attitudes qui soulèvent une question

Le visage montré collectivement va permettre à l’équipe de TKYDG de recentrer le débat sur les attitudes individuelles durant le deuxième thème. Pierre Sage n’a pas hésité à pointer ces comportements "qui lui sont sortis des yeux" et l’on pense notamment à Wilfried Zaha, pas dans son assiette, ou encore à la sanction prise contre Ernest Nuamah pour un retard à l’entraînement. Autant de signaux qui doivent pousser le coach de l’OL à taper du poing sur la table ? Il n’a pas de temps à perdre avec un enchaînement de matchs et doit donc prendre des décisions pour le bien collectif. Après avoir fait tourner à Toulouse, Sage devrait revenir à un peu plus de classique jeudi contre les Glasgow Rangers, avant d’enchaîner trois jours après avec la réception de Nantes.

