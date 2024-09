Ce lundi, il y avait des choses à dire dans "Tant qu’il y aura des Gones". Avec le retour de Nicolas Puydebois sur le plateau, l’équipe de TKYDG est revenue sur la prestation de l’OL à Toulouse et certaines attitudes qui laissent à désirer.

Il n'a pas été là pendant une semaine, il a donc fallu rattraper le temps perdu ce lundi soir à 19h. Absent la semaine dernière, Nicolas Puydebois a signé son retour dans "Tant qu'il y aura des Gones" et de quelle manière ! Il faut dire que l'OL a donné le bâton pour se faire battre durant le week-end avec une prestation insipide à Toulouse. Il y a bien eu les trois points qui font du bien au classement. Seulement, le visage montré n'a pas été à la hauteur du niveau d'exigence souhaité pour un club comme l'OL. Pierre Sage avait fustigé certains comportements et nos deux consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, l'ont rejoint dans cette analyse ce lundi soir.

Trop de changements d'un coup ?

Les deux anciens joueurs lyonnais n'ont clairement pas apprécié la prestation des Rhodaniens et encore moins l'attitude pour des joueurs qui avaient une occasion de se montrer. Néanmoins, au cours de cette émission, il a aussi été question de la gestion du groupe de la part de Pierre Sage. L'entraîneur lyonnais a-t-il eu raison de faire huit changements d'un coup par rapport à l'Olympiakos ? Il y a certes un calendrier à gérer avec le déplacement aux Rangers jeudi (21h) puis la réception de Nantes dimanche (15h) mais un manque d'automatismes flagrant est ressorti à Toulouse. Le signe qu'un ordre établi a déjà fait son apparition dans cet effectif de l'OL.