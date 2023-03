OL : un déplacement difficile à Grasse attend la réserve

En quête de points pour le maintien, la réserve de l'OL n'aura pas la tâche facile à Grasse ce samedi (18 heures). Privé de plusieurs joueurs, Fofana devra trouver les ressources pour faire performer son groupe.

Comment ramener un ou trois points du voyage chez l'un des leaders du championnat, tout en sachant que l'effectif est amputé de plusieurs éléments ? C'est l'équation que va tenter de résoudre Gueida Fofana ce samedi à Grasse (18 heures).

En pensant à Auxerre

Première de la poule C en National 2, l'équipe de la Côte d'Azur partage la tête avec Lyon-La Duchère, Marignane et Jura Sud. En face, l'Olympique lyonnais est 10e, à deux petits points du premier relégable, Alès. S'il est difficile pour ces jeunes joueurs de performer avec cette chape de plomb au-dessus de la tête, cela l'est encore moins lorsque des garçons comme Patouillet, Bengui, Sarr, Boueye, Bounaas ou encore El Djebali ne sont pas présents.

Il faudra malgré tout s'accrocher pour les Gones, faire preuve de résilience, afin d'aller pourquoi pas glaner quelque chose de ce déplacement dans les Alpes-Maritimes. Il y a quelques semaines, le groupe rhodanien était allé arracher un point à Auxerre (0-0), autre belle formation de National 2 (5e).