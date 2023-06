Passi (OL) ne s'attend "pas à un match débridé" contre Nice

Franck Passi était en conférence de presse jeudi avant le match face à Nice samedi soir (20h45). L'adjoint de Laurent Blanc a loué la solidité niçoise.

Comme l'OL, l'OGC Nice a connu une saison bien agitée. Les Aiglons ont changé d'entraîneur au mois de janvier. Si Didier Digard a su redresser l'équipe au début de son mandat, avec une série de 14 matchs sans défaite, ses joueurs sont retombés dans leurs travers après l'élimination face à Bâle en Ligue Europa Conférence.

Jeudi, Franck Passi a remplacé Laurent Blanc sur le terrain et en conférence de presse. Malade, le tacticien gardois n'a pas pu se présenter au centre d'entraînement de Décines. Son adjoint a donc répondu aux médias et a dit tout le bien qu'il pensait des Aiglons. "C’est une équipe qui, défensivement, est l’une des meilleures de France. Ils prennent très peu de buts, ils sont bien en place dans un système en 4-4-2, voire 4-3-3. Ça va être un match difficile, ils sont chez eux, ils vont vouloir aussi gagner pour cette dernière à domicile et faire plaisir à leur public. Ils ont des atouts offensifs dans la profondeur avec Moffi donc il va falloir être attentif et être sérieux pour gagner."

Seulement 36 buts encaissés par Nice

Franck Passi a loué la solidité défensive des Niçois. Les hommes de Didier Digard ont la deuxième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 36 buts encaissés. Malgré l'absence d'enjeu dans cette ultime rencontre de la saison, l'ancien entraîneur marseillais ne voit pas un match très ouvert malgré le jeu offensif prôné par l'OL. "Je ne suis pas sûr que ce sera un match débridé parce qu’ils tirent bénéfice de leur solidité défensive pendant 90 minutes. Ils ferment quand même assez le jeu. De notre côté, on va continuer à jouer vers l’avant, marquer des buts."

Les matchs entre Nice et l'OL ont pourtant souvent été spectaculaires et riches en buts. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les Aiglons changent leur fusil d'épaule.