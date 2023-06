Lloris mis à l'honneur avant Nice-OL

Hugo Lloris, gardien de l’équipe de France (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Hugo Lloris sera mis à l'honneur avant Nice-OL, samedi soir. L'ancien capitaine des Bleus recevra le trophée d'Aiglon du siècle.

L'affiche qui opposera Nice et Lyon samedi soir (21h) aura des airs de grande fête. Sauf miracle, l'OL ne jouera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Les Niçois sont quant à eux condamnés à rester dans le ventre mou de Ligue 1. C'est donc l'occasion de célébrer la venue d'Hugo Lloris. Le champion du monde 2018 donnera le coup d’envoi fictif de la rencontre et recevra le prix d'Aiglon du siècle. Le club niçois propose aux spectateurs du match, "un rendez-vous exceptionnel du match au Musée National du Sport, entre 19h et 20h".

Lloris a passé onze ans dans son club formateur avant rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2008. Il remportera une Coupe de France et un Trophée des Champions avec le club rhodanien. L'ancien capitaine de l'équipe de France a porté 78 fois les couleurs du Gym et à 202 reprises le maillot lyonnais. Il a quitté le club rhodanien en 2012 pour Tottenham avec qui il a participé notamment à une finale de Ligue des Champions en 2019. Cette saison, le portier des Spurs a vécu un exercice délicat. Longtemps forfait à cause d'une blessure à la cuisse, il devrait quitter Londres durant le mercato estival.