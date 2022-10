Première victoire de l'OL à l'extérieure cette saison

Lacazette et Reine-Adélaïde lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

En l'emportant 2 à 1 à Montpellier, l'OL a signé son premier succès de la saison à l'extérieur. Il n'avait plus gagné loin de ses bases en Ligue 1 depuis mai dernier.

La victoire de l'OL à Montpellier samedi (1-2) a permis aux coéquipiers de Jérôme Boateng de mettre à terme à plusieurs séries noires. Tout d'abord celle de 6 matchs sans le moindre résultat positif, une éternité. Les Rhodaniens ont aussi retrouvé le chemin du succès à l'extérieur, une première cette saison.

L'Olympique lyonnais n'avait plus gagné loin de ses bases depuis le 21 mai dernier à Clermont (1-2), le dernier rendez-vous de l'exercice 2021-2022. Cela faisait donc 5 rencontres sans victoire (4 défaites et 1 nul). Plus mauvaise équipe à l'extérieur jusqu'ici, le groupe de Laurent Blanc laisse sa place pour le moment à Nantes.