Reims - OL (1-1) : "On a manqué d'agressivité", constate Tagliafico

Suite au match nul à Reims dimanche (1-1), Nicolas Tagliafico a convenu que l'OL avait "manqué d'agressivité" face à un adversaire bien plus déterminé.

Souvent dominé dans les duels et dans l'envie par Reims dimanche, l'OL n'a pu faire mieux qu'un match nul en Champagne (1-1). Outre l'aspect tactique, où l'Olympique lyonnais est passé à côté de son sujet, Nicolas Tagliafico a noté un "manque d'agressivité" de la part de son équipe.

Le match nul contre Reims (1-1)

"C'était une partie difficile. Ils ont défendu en bloc et nous n'avons pas su trouver la solution pour marquer. Il nous faut plus de qualité. On perdu beaucoup de ballons et cela a généré un manque de confiance dans notre jeu, ce qui nous a mis dans une situation difficile. On s'est accrochés pour aller chercher le match nul, mais évidemment on n'a pas joué comme on le souhaitait au départ.

"On commet des erreurs, ce qui nous fait perdre nos moyens"

Je pense que dimanche, on a manqué d'agressivité. On doit aussi plus courir. Le football est un sport avec de l'émotion, lorsque tout va bien, c'est super, mais si on va moins bien, on peut perdre confiance. Par moments, il faut jouer simple et en équipe pour que cela revienne. On doit créer des automatismes. Il nous manque peut-être de la qualité dans notre jeu. On commet des erreurs, ce qui nous fait perdre nos moyens. Lorsque cela arrive, on doit jouer en bloc devant et derrière. Ce n'est pas un problème physique, mais parfois, on prend les mauvaises décisions."

Les différences avec le championnat néerlandais

"Le championnat français est différent de ce que j'ai connu par le passé. C'est une ligue physique avec une grande possession de balle. On nous demande d'être plus compact, je dois donc m'adapter. C'est plus tactique et agressif. Je dois aller de l'avant et ce n'est pas toujours évident. Je dois mieux connaître mes coéquipiers pour créer des occasions."

"Notre but est clair, on doit gagner à domicile"

La rencontre face à Auxerre mercredi

"Nous allons analyser notre adversaire de mercredi, mais l'objectif est de continuer à prendre des points. Il nous faut maintenir cette mentalité car si on regarde bien, on a eu la possibilité de l'emporter dimanche. Notre but est clair, on doit gagner à domicile."

Son binôme avec Malo Gusto

"Ma position sur le terrain varie. Si le ballon est sur la droite, j'ai un positionnement plus défensif dans l'hypothèse où nous perdons la balle. Dans le cas inverse, je peux monter et attaquer."

La frustration d'Alexandre Lacazette pendant le match

"C'est normal qu'il soit frustré. Lorsque l'adversaire joue à 5 derrière, il se retrouve seul. Il est frustré car il reçoit peu de ballons. Nous ressentons ça aussi. On doit apprendre car beaucoup d'équipes jouent de cette manière. A nous de réussi à nous créer des occasions."