Trophées FIFA The Best : Bompastor et Endler (OL) parmi les finalistes

L'OL sera représenté lors de la cérémonie des trophées FIFA The Best. Sonia Bompastor et Christiane Endler se trouvent dans les listes des finalistes.

Le 27 février prochain se déroulera la cérémonie des trophées FIFA The Best. Déjà bien présent lors des nominations pour le football féminin, l'OL se trouve également parmi les finalistes aux divers titres remis par l'organisation internationale.

Suite aux votes des sélectionneurs ou sélectionneuses en poste, des capitaines actuelles de toutes les équipes nationales, des journalistes, mais également des fans, deux Fenottes sont encore en lice dans les catégories suivantes : entraîneure et gardienne.

Bompastor, Endler, mais aussi Renard, Hegerberg et Henry

Sonia Bompastor est parmi les trois techniciennes pouvant prétendre au trophée pour l'année 2022. Elle est en concurrence avec Pia Sundhage (Brésil) et Sarina Wiegman (Angleterre).

Du côté des portières, Christiane Endler fera elle face à ses consœurs Ann-Katrin Berger (Allemagne/Chelsea) et Mary Earps (Angleterre/Manchester United).

On soulignera que chez les joueuses, Wendie Renard et Ada Hegerberg figurent dans la liste des 14 meilleures footballeuses. Amandine Henry postule elle pour le prix Puskás récompensant le plus beau but.