Plus d’un mois et demi après avoir décroché sa qualification, l’OL va connaître son adversaire pour les quarts de la Ligue des champions. Ce sera soit le Barça, Chelsea ou Wolfsburg au programme.

Quel choc pour les Fenottes à la fin mars pour les quarts de finale de la Ligue des champions ? La réponse aura lieu ce vendredi à partir de 13h pour le tirage au sort. Après avoir décroché sa qualification pour les phases finales suite à son nul contre la Juventus Turin à la mi-décembre, l’OL était toujours dans l’attente de connaitre son adversaire. Le suspense prendra fin ce vendredi avec quoi qu’il arrive un choc au programme. En terminant deuxièmes de leur groupe, les Lyonnaises savaient qu’elles allaient affronter du lourd au tour suivant.

L'OL connaitra aussi sa potentielle demi-finale

Au moment du tirage au sort, les tenantes du titre seront opposées soit au FC Barcelone qu’elles avaient affronté en finale la saison dernière, soit Chelsea de Kadeisha Buchanan et qui monte en puissance, soit Wolfsburg un habitué des campagnes européennes. La tâche ne sera pas aisée, mais l’adversaire tiré ne sera certainement pas plus satisfait de tomber sur l’OL dès les quarts. Le match aller aura lieu le 21 ou 22 mars tandis que le retour se déroulera une semaine plus tard (29 ou 30). À noter que le tirage au sort des demi-finales sera également effectué ce vendredi. Les joueuses de Sonia Bompastor connaitront donc le chemin à parcourir avant de pouvoir rejoindre Eindhoven pour la finale le 3 juin.