Umtiti (Lille) souhaite à l'OL de "retrouver de la stabilité"

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ancien de la maison mais aujourd'hui à Lille, Samuel Umtiti s'est exprimé sur la situation de l'OL. Le défenseur "se désole" du classement du club lyonnais.

De retour en Ligue 1, à Lille, depuis cet été, Samuel Umtiti est au plus près pour observer les résultats de son ancien club. Proche notamment d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le champion du monde 2018 suit l'actualité de l'OL, et voir les Rhodaniens 17es du championnat fait de la peine au défenseur central.

"L'OL se doit de jouer le haut du classement"

L'ex-joueur de Lecce s'est dit d'ailleurs "désolé de voir cette formation en bas du classement". "Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau, a-t-il ajouté. J'ai été formé là-bas, quand j'ai commencé à jouer, c'était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matchs. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du vestiaire. Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l'équipe."

Toutefois, en bon professionnel, et surtout féroce compétiteur, Umtiti n'a pas oublié de préciser qu'il espérait "finir devant eux, c'est le plus important". Le LOSC et l'Olympique lyonnais ont rendez-vous fin novembre, pour la 13e journée, pour le retour du footballeur de 29 ans à Décines.