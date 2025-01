Un climat hostile durant le match OL - Ludogorets ?

Ce jeudi soir (21h), l’OL affronte Ludogorets pour la 8e journée de Ligue Europa. Une rencontre qui se jouera dans une ambiance particulière avec des supporters qui pourraient manifester suite à l’éviction de Pierre Sage.

L’OL joue gros ce jeudi soir (21h). En effet, les Lyonnais affrontent Ludogorets dans le cadre de la dernière journée de la phase de championnat de Ligue Europa. En cas de victoire, le club rhodanien pourrait s’offrir une place pour les huitièmes de finale de la compétition.

Toutefois, cette rencontre sera loin d’être simple au vu de la situation actuelle de la formation lyonnaise. Après l’éviction de Pierre Sage, l’OL n’a toujours pas d’entraîneur titulaire. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers seront dirigés par Jorge Maciel qui assure l’intérim. En plus de cela, les supporters lyonnais risquent d’être très remontés.

Une manifestion avec force pour montrer leur désapprobation

Après s'être déjà exprimés contre le modèle de multipropriété, les supporters de l'OL ont déploré un "manque de respect", notamment pour "l’histoire du club", tout en regrettant que Pierre Sage ait été "dégagé comme un malpropre" dans un communiqué. Et les fans lyonnais pourraient en rajouter une couche face à Ludogorets en manifestant avec plus de force dans les tribunes leur désapprobation après l’éviction du coach français.

Toutefois, John Textor ne craint pas les représailles. "Si la peur fait partie de mon leadership, je ne devrais pas être un leader. Le leader est solitaire. Personne ne vous tape dans le dos quand les choses vont bien, tout le monde est prompt à critiquer quand les choses vont mal. C’est le poste pour lequel j’ai signé", a-t-il déclaré dans un entretien pour la l’AFP. L’Américain a également affirmé qu’il travaillait pour l’intérêt du club et des supporters lyonnais. "Je travaille pour les fans (en général) et non pas pour les ultras. Je pense que les ultras sont dirigés par des gens forts d’esprit qui aiment ce club et qui ont une voix importante mais tout comme le garçon de dix ans qui aime le club parce que son grand-père aimait le club", a ajouté le patron d'Eagle Football, qui sera présent ce jeudi en tribunes présidentielles.