Ce jeudi, l’OL joue sa qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Sans Pierre Sage sur le banc, mais Jorge Maciel, intérimaire avant l’arrivée de Paulo Fonseca. Le Portugais ne veut rien révolutionner, mais appelle ses joueurs à redevenir eux-mêmes.

Ce jeudi soir, le duo Pierre Sage - Jamal Alioui ne sera pas sur le banc de l’OL. Les supporters lyonnais avaient appris à apprécier cette doublette mêlant calme d’un côté et tempérament chaud de l’autre. Quand sera-t-il à 21h au moment du coup d’envoi contre Ludogorets ? Il ne devrait pas y avoir de grands éclats de voix avec Jorge Maciel et Damien Della Santa, tous deux propulsés sur le devant de la scène après l’éviction de Sage. Ils sont les deux rescapés de l’ancien staff et en attendant de savoir quel sera vraiment leur rôle dans celui de Paulo Fonseca, ils vont assurer l’intérim et la transition en Ligue Europa.

Jetés dans le grand bain, ils n’ont eu que deux séances avec le groupe lyonnais, mais il y a eu une forme de continuité dans les séances. Les deux adjoints restent des fidèles de Pierre Sage et ils n’allaient pas tout révolutionner en quarante-huit heures. "Dans le football, ce n’est jamais simple et c’est aussi la magie du boulot que l’on a, a décrit Maciel mercredi. On s’adapte, on doit être flexible. Et marcher dans le sens où l’on veut. Pour la préparation du match, on a beaucoup de Pierre Sage, c’est lui qui nous a menés là, on s’appuie sur ce qu’on travaille depuis tous ces mois." Une façon de montrer la loyauté que les deux entraîneurs pouvaient avoir.

"Le futur est de gagner le prochain match"

Toutefois, si Jorge Maciel souhaite s’appuyer sur le travail effectué depuis six mois, l’entraîneur portugais ne veut pas pour autant voir le visage des dernières semaines. Sur le papier, Ludogorets est une proie qui ne devrait pas créer de problèmes. Seulement, si la qualification directe en 8es est un enjeu ce jeudi soir, ce match de Ligue Europa doit servir à préparer au mieux le déplacement à Marseille dimanche (20h45). Maciel et le staff intérimaire attendent donc une réaction d’orgueil des joueurs, qui ont leur part de responsabilité dans l’éviction de Pierre Sage. "Je veux que les joueurs soient eux-mêmes. On n’a pas grand-chose à demander quand arrive ce type de situation, et chacun doit apporter encore plus que jusqu’à présent. Le futur est de gagner le prochain match, c’est ça la vie du haut niveau." Ne pas vivre dans le passé, mais bien dans le présent.