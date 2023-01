Benoit Pedretti (ex-OL) nouveau coach de Nancy

En pleine lutte pour le maintien en National, Nancy a décidé de nommer Benoit Pedretti sur le banc. Il succède à Albert Cartier, mis à pied mercredi.

Après un intérim la saison dernière, cette fois c’est la bonne pour Benoit Pedretti qui "se sent prêt". Ayant déjà eu la casquette de coach intérimaire en Ligue 2 avec l’AS Nancy, l’ancien milieu de terrain va désormais pouvoir lancer complètement sa carrière d’entraîneur principal. Ayant laissé les clés du camion à Albert Cartier dont il était devenu l’adjoint il y a un an, Pedretti succède finalement à ce même Cartier qui a été mis à pied mercredi par le club lorrain.

"Nous avions déjà souhaité confier la responsabilité de notre équipe première à Benoit la saison dernière mais toutes les conditions n’étaient alors pas réunies, a expliqué dans un communiqué Gauthier Ganaye, président de l’ASNL. C’était aujourd’hui une évidence pour nous de discuter à nouveau avec lui. Je suis persuadé que son management et sa philosophie de jeu ambitieuse vont nous permettre d’améliorer nos performances et nos résultats."

Passé par l’OL pendant une saison, Benoit Pedretti a une lourde tâche qui l’attend. Descendu en National la saison dernière, Nancy est actuellement 13e. Une place qui le ferait descendre en National 2 à l’issue de la saison si le classement en restait. L’objectif est donc de ne pas finir dans les six derniers. En National, Benoit Pedretti aura l’occasion de recroiser la route d’un certain Cris avec qui il a évolué à l’OL et qui entraîne le leader Versailles.