Un mercato qui chamboule l’OL

A quelques jours de la fin du mercato, l’OL se retrouve dans l’incertitude absolue. Plusieurs joueurs sont programmés pour partir, et il a déjà échoué à convaincre quelques éléments de s’engager cet hiver.

A chaque jour une nouvelle information sur le mercato de l’OL. Dans une situation sportive très délicate, pour ne pas dire plus, l’Olympique lyonnais est l’un des grands animateurs de ce mois de janvier en France, et pas forcément sur le terrain. En coulisses, les dirigeants tentent d’attirer et de transférer des joueurs, même si hormis le cas Dejan Lovren, tout se décante à seulement quelques heures du coup de sifflet final.

Karl Toko-Ekambi (Rennes), Malo Gusto (Chelsea), Romain Faivre (Lorient), Tetê (Leicester). Au 1er février, le club rhodanien pourrait avoir perdu ces quatre garçons. Parmi ces départs, trois étaient des éléments importants dans la rotation, voire des titulaires. Au vu des résultats, il était nécessaire de changer des choses, mais aujourd’hui, le flou le plus total règne au sujet de la stratégie pour cette deuxième partie de saison.

Blanc n'est pas contre un groupe resserré

De quels footballeurs disposera Laurent Blanc mercredi prochain contre Brest (21 heures) ? Difficile de le savoir précisément tant la situation évolue d’heure en heure dans les bureaux de l’OL. “Ça ne me dérange pas d’alléger le vestiaire. J’estime qu’en ayant que deux compétitions à jouer, on n’a pas besoin d’avoir un effectif très élargi. Si on veut faire un peu de place pour les jeunes, il faut la créer, a expliqué l’entraîneur lyonnais vendredi. C’est compliqué parce qu’on a déjà un groupe très fourni même si on va perdre quelques joueurs. On va peut-être les remplacer, mais pas numériquement.”

En attendant, Tetê ne sera certainement pas du voyage à Ajaccio dimanche (17h05), ce qui signifie que les attaquants encore présents à l’OL se nomment Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé et Bradley Barcola. On peut compter Rayan Cherki, même si ce dernier est plutôt un milieu offensif. Alors que le 9e de Ligue 1 a besoin de se relancer, les solutions offertes au Cévenol sont faibles après déjà 28 jours de mercato.

Quid des arrivées ?

Oui, l’Olympique lyonnais devait être actif en ce début d’année. Mais du côté des arrivées, à l’image de Lovren, n’aurait-il pas été possible d’anticiper un peu plus afin de mettre Laurent Blanc dans de meilleures conditions pour préparer cette affiche de championnat en Corse ?

En tout cas, l’ancien coach parisien souhaite que cette période se termine au plus vite. “C'est le mercato qui veut ça. J'aimerais que ça se termine bien, je l'espère, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour un entraîneur, a-t-il glissé. Vivement le 31 janvier à minuit. Cela dure un mois, et tout se joue dans les derniers jours.” Ce n’est pas forcément le cas, du moins lorsque les besoins sont évalués et comblés en amont, même si une offre peut toujours arriver au dernier moment.

L'OL avance à l'aveugle

Avec ses mouvements sur les prochains jours, l’OL espère entamer un nouveau départ pour sauver ce qui peut encore l’être sur cette fin d’exercice. Mais cela est encore loin d’être gagné. “Tout dépendra du mouvement ou des mouvements qu’on fera d'ici à la fin du mercato. Pour parler de nouveau cycle, il faut avoir modifié un peu le groupe pour diverses raisons. Je pense que cet effectif-là avait l’obligation de bouger, a affirmé le champion du monde 1998. D’abord pour apporter de la concurrence.” Puisque pour l’instant, seul un défenseur est arrivé, il faudra attendre un peu afin de juger si cette volonté a été exaucée ou non. En attendant, le club rhodanien avance à l’aveugle.