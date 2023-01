Mercato : l’OL et Chelsea enfin d’accord pour Malo Gusto

Face à l’intérêt de Chelsea, l’OL a baissé la garde mais serait arrivé à ses fins. Les deux clubs ont trouvé un accord pour Malo Gusto qui devrait rester en prêt pendant six mois dans son club formateur.

Tout le monde content ? C’est peut-être bien ce qu’il va arriver dans le dossier Malo Gusto. Face à la cour assidue de Chelsea pour le latéral droit, l’OL, par l’intermédiaire de Jean-Michel Aulas, avait assuré que l’international Espoir resterait au club jusqu’à la fin de la saison. Il semblerait que le président a tenu parole mais que Chelsea a réussi à avoir le joueur dans le temps temps. Après plusieurs jours de négociations, les deux clubs seraient parvenus à une entente pour cet hiver selon RMC. Malo Gusto, qui a trouvé un accord contractuel avec les Blues, va bien s'engager avec Chelsea sur le long terme.

Une solution gagnante pour tout le monde ?

Seulement, il ne rejoindra pas tout de suite Londres et fera un peu de rab dans son club formateur. Dans un premier temps réticent à cette formule, le club londonien a finalement accepté de céder face à l'OL sur le prêt du latéral droit pour les six derniers mois de la saison 2022-2023. Une bonne nouvelle pour Laurent Blanc qui comptait sur Gusto dans la nouvelle dynamique qu'il souhaite insuffler à partir du 1er février. En attendant que son avenir soit totalement réglé, le natif de Décines était présent dans les tribunes de terrain Gérard Houllier pour observer le match entre la réserve de l'OL et le GOAL FC (1-1).