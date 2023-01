OL - Mercato : un duel Leicester - Leeds pour Tetê

Absent de l’entraînement ce vendredi, Tetê va rejoindre la Premier League. Annoncé du côté de Leeds, le Brésilien a vu Leicester entrer dans la danse.

Il n’était pas à l’entraînement ce vendredi et ne devrait d’ailleurs plus remettre les pieds à Décines. Dix mois après son arrivée et son double prêt à l’OL, Tetê devrait lui aussi quitter les bords du Rhône. Comme annoncé par L’Equipe vendredi matin, le Brésilien est en train de négocier pour casser son contrat avec le club lyonnais afin de tenter l’aventure en Premier League. Après seulement 30 matchs et alors qu’il se disait heureux à Lyon, Tetê va prendre la poudre d’escampette pour rejoindre l’un des championnats les plus médiatiques au monde. Mais vers quel club ?

Tetê plus heureux sous Blanc ?

Ayant pris la direction de l’Angleterre, Tetê semblait être attendu du côté de Leeds où a récemment sévit un de ses compatriotes Raphinha. Seulement, l’intérêt des Peacocks a réveillé celui d’un autre club anglais. D’après Fabrizio Romano, Leicester tente de s’interposer dans le dossier et ferait le forcing pour ramener Tetê au King Power Stadium. Entre Leeds et Leicester quel choix fera celui qui appartient au Shakhtar Donetsk ? Une chose est presque certaine son avenir sera en Premier League et non plus à Lyon.