Eric Roy ne pouvait être qu'heureux du visage montré par Brest face à l'OL (2-1). Une victoire collective de belle facture.

Et voilà Brest relancé. Eric Roy et ses hommes attendaient de remporter une rencontre significative en Ligue 1 depuis le début de la saison. Avant de recevoir l'OL samedi, ils avaient perdu toutes leurs affiches face aux membres du top 7. En dominant l'Olympique lyonnais (2-1), les Bretons s'offrent de l'air au classement (10es provisoirement) et peuvent encore rêver du haut du tableau.

Un succès qui ne souffre d'aucune contestation, tant ils ont très vite asphyxié leur adversaire pour mener 2 à 0 après 30 minutes. "J’ai juste dit que ce serait bien qu’on ne prenne pas un but dans les cinq premières minutes, comme ça arrive souvent. Non seulement, on a bien démarré, mais on a réussi à mettre cette équipe en difficulté, car on l’a pressée haut, on a récupéré des ballons, s'est félicité l'entraîneur du SB29. Et on a été capables de marquer sur nos premières situations, ça te met dans le bon sens du match et ça te permet de pouvoir développer derrière."

Seul regret, le but encaissé avant la pause

Si la suite fut moins facile pour les Brestois, ils ont toujours semblé en maîtrise, excepté peut-être juste avant la pause. "À 2-0, on a laissé un peu plus le ballon, car il n’y avait plus la nécessité de mettre cette intensité pendant 90 minutes. Mon seul regret, dans ce premier acte, qui aurait pu être parfait, c’est le but qu’on prend dans les arrêts de jeu, a-t-il légèrement regretté. Ça, c’est dommage, et ce sont des situations dont on avait parlé, ces centres en retrait dans la demi-lune, au point de pénalty où on a besoin d’avoir une présence. Là, on a été fautif sur cette action. C’est vrai que cette première période a été de bonne facture."

Une performance sûrement référence pour Brest, qui connaît en plus des soucis de blessures dans son effectif. Mais devant leur public, les coéquipiers de Mama Baldé ont sorti une grosse prestation. "Globalement, par rapport à notre expression collective, je pense qu’on a été capable de les contrôler, même si tout n’a pas été parfait. Ils manipulent tellement bien le ballon avec beaucoup de mouvement. Ce qui prédomine, c’est beaucoup de satisfaction, d’avoir été à la hauteur et d’avoir battu cette formation", a apprécié Eric Roy.

Roy a gagné sa confrontation avec Sage

Ancien footballeur de l'OL entre 1993 et 1996, il a totalement gagné son duel avec son confrère, Pierre Sage. "On a battu une équipe très, très forte, a applaudi le technicien français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont surclassé Francfort en Ligue Europa (3-2, NDLR), qui est 3e de Bundesliga. Offensivement et au milieu, ils peuvent mettre en difficulté n’importe quelle adversaire. Pourtant, l'OL sait générer beaucoup de situations, d’occasions." Mais ce n'a pas été le cas à Francis Le Blé.