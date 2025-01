OL : quand les Bad Gones supportent... Brest au handball

Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Recalés de Francis Le Blé samedi, les Bad Gones sont allés encourager l'équipe féminine de handball de Brest. Une incongruité due à l'arrêté préfectoral diffusé vendredi.

Ils auraient sans doute préféré être en tribune avec les autres fans rhodaniens, mais au moins, ils n'ont pas assisté au piètre spectacle proposé par l'OL. Samedi, les Bad Gones n'étaient pas dans le parcage dédié aux visiteurs de Francis Le Blé. Au lieu d'encourager les hommes de Pierre Sage face au Stade Brestois, ils étaient à la Brest Arena pour un match de Ligue des champions féminine de... handball, ainsi que le rapportent nos confrères du Télégramme.

Pourquoi une soixante de membres du Kop Virage Nord se sont-ils retrouvés à supporter le BBH face au Rapid Bucarest ? A cause de l'arrêté d’interdiction de circulation publié vendredi, la veille de la rencontre, par le préfet du Finistère. Celui-ci interdisait aux spectateurs venus de Lyon de se trouver aux abords du stade ou dans le centre-ville. Or, les Bad Gones ont fait le voyage en train, pendant que les autres supporters, notamment les Lyon 1950, sont arrivés en Bretagne en bus et mini-bus, avec un rendez-vous prévu à Loperhet pour ensuite être escortés dans l'enceinte brestoise.

Ils ont payé leurs places

Se voyant fermer les portes de Francis Le Blé, ils sont quelques dizaines à avoir pris la direction de la salle, donnant de la voix pour la formation locale. Avant d'y entrer, ils ont protesté contre l'arrêté pendant quelques instants, avant d'y pénétrer de force après un mouvement de foule, précise Ouest-France. Ils sont restés un bon quart d'heure, achetant même des billets et déployant leur banderole "BG87". Ils ont pu voir les Brestoises livrer une belle performance (succès 33-21), au contraire des Lyonnais qu'ils devaient initialement soutenir (défaite 2-1). Sans aucun regret donc.