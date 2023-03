Chelsea - OL : "A l'aller, ce n'était pas suffisant", reconnaît Egurrola 

Si elle reste confiante avant le match retour contre Chelsea ce jeudi (21h), Damaris Egurrola sait que l'OL devra faire mieux qu'à l'aller pour l'emporter.

Pour voir les demi-finales de la Ligue des champions, l'OL n'a pas le choix. Il devra battre Chelsea à Stamford Bridge ce jeudi (21h), ce que personne n'a réussi à faire cette saison. Pour cela, il faudra que les Fenottes montrent un meilleur visage qu'au match précédent contre les Anglaise (0-1). Même si elles avaient contrôlé la rencontre, elles n'avaient pas été assez dangereuses pour l'emporter.

Une semaine plus tard, Damaris Egurrola l'assure, l'Olympique lyonnais est prêt à répondre au combat de Londres. "Nous savons que nous avons pas bien fait les choses à l'aller, ce n'était pas suffisant. On a corrigé ça et on connaît nos objectifs, a-t-elle affirmé. Nous avons confiance en notre groupe et maintenant, on espère que nous allons améliorer ça. Je ne pense pas que leur défaite le week-end dernier contre Manchester City (2-0) affecte l'équipe. Nous avons marqué des buts contre Guingamp (6-0), mais là aussi, ça n'a rien à voir, même si ça fait du bien pour la confiance."

Ancienne footballeuse d'Everton, de 2020 à 2021, elle connaît assez bien le jeu britannique, notamment dans l'engagement sur le terrain. "C'est vrai que j'ai déjà affronté cet adversaire plusieurs fois, mais là, ça sera différent, a-t-elle nuancé. Le championnat est dissemblable de la coupe d'Europe."

"L'influence d'Ada Hegerberg sur le terrain est positive pour nous"

Pour gagner en Angleterre, les Rhodaniennes pourront compter sur Ada Hegerberg, une arme qu'elles n'avaient pas utilisée la fois précédente. "Je suis contente du retour d'Ada. Tout le monde connaît ses qualités. Elle était impatiente de rentrer, elle a travaillé énormément pour cela. Son influence sur le terrain est positive pour nous, a raconté Egurrola. Cela va faire du bien pour le reste de la saison."

Au milieu de terrain, l'OL devra aussi se montrer solide, en étouffant le plus possible Chelsea grâce à son pressing et à sa maîtrise technique. "Je trouve que les performances de notre entrejeu sont bonnes, a observé l'internationale néerlandaise. Je suis à l'aise à mon poste, j'ai la confiance de mes coéquipières et de l'entraîneure. Le défi anglais était difficile la semaine passée, ils ont mis beaucoup de joueuses de ce secteur, donc ça sera à nous de garder le ballon et de maîtriser les évenements."