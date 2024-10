Comment la pelouse de l'OL a résisté aux péripéties de l'été

Malgré les cadences dues aux Jeux olympiques, la pelouse de l'OL a résisté et n'a pas eu besoin d'être changé. Chose que l'on doit notamment au pâturin des prés, une initiative qui a contré les effets des champignons.

Chaque année ou presque, les terrains de football souffrent l'été. Au coup d'envoi de la Ligue 1, il n'est pas rare de voir çà et là une pelouse abîmée par les effets du pyriculariose, une espèce de champignons qui provoque le brunissement de l'herbe. Cette pathologie horticole est un véritable fléau pour les jardiniers, qui peinent à garantir une aire de jeu convenable pour les acteurs du championnat.

Mais une solution pourrait avoir été trouvée. Intitulée Poa pratensis ou pâturin des prés, elle se présente sous la forme de graminées et est utilisée depuis un moment sur les terrains de sport et les parcours de golf. A l'Olympique lyonnais, on retrouve ce produit au centre d'entraînement depuis plus d'un an.

"Zéro maladie"

Ce choix s'explique par la saison estivale 2023 qui a été particulièrement difficile. "J’ai vécu un enfer l’été dernier, cette année, c'est bien plus tranquille, a confié Aurélien Porte, jardinier en chef au club à Gazon Sport Pro. L’avenir des rénovations, c’est le pâturin des prés. Je confirme qu’à l’OL, semis et placage en pâturin, c’est zéro maladie."

C'est sur le même type de pelouse que se sont tenues les onze en dix-huit jours du tournoi olympique entre juillet et août dans le Grand Stade. Une forte utilisation qui, contrairement à ce qu'on aurait pou penser, n'a pas entraîné de changement de gazon avant la reprise de la Ligue 1. S'il a été un temps envisagé de le remplacer car il paressait fatigué, la formation rhodanienne n'en a finalement pas eu besoin puisqu'il a retrouvé des couleurs.