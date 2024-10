Duje Caleta-Car avec la Croatie lors de l’Euro 2020 (Photo by Damir SENCAR / AFP)

Après sa victoire contre l’Écosse samedi (2-1), la Croatie se déplace en Pologne ce mardi à 20h45. En cas de victoire, les coéquipiers de Duje Caleta-Car feront un grand pas vers le Final 8 de la compétition.

Ce n’est certes par la plus grande des compétitions, mais la Ligue des nations, aussi décriée, voire ignorée par les joueurs, soit-elle, délivre un trophée à l’issue du tournoi. Pour espérer le soulever, il faut d’abord accéder au Final 8 en terminant à l’une des deux premières places de son groupe dans la première division. C’est ce que tentent de faire les Croates de Duje Caleta-Car.

Avec six points dans la musette, la Croatie a plutôt bien négocié ses trois premières journées, même si elle s’est inclinée au Portugal (2-1) en septembre. Samedi, elle a dominé l’Écosse (2-1), se plaçant ainsi à la deuxième place, derrière les Portugais (9 unités) et les Polonais (3). Ces derniers seront d’ailleurs les adversaires des hommes de Zlatko Dalić, ce mardi à 20h45.

Le défenseur a retrouvé sa place en sélection

Une victoire, et les derniers demi-finalistes du Mondial 2022 seraient quasiment qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Ils possèderaient en effet six longueurs d’avance sur leurs poursuivants, avec deux matchs encore à jouer dans la phase de poules. Pour cette ultime affiche du rassemblement d’octobre, Caleta-Car, qui sera suspendu dimanche au Havre (15 heures), devraient enchaîner une troisième titularisation de rang avec son pays. Depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc de l’OL et son nouveau statut au sein du club, le défenseur a retrouvé sa place en sélection.