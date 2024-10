Samedi victorieux pour Caleta-Car et Tessmann (OL)

Derniers membres de l’OL à ne pas avoir joué dans cette trêve internationale, Duje Caleta-Car et Tanner Tessmann ont connu la victoire avec leur sélection respective.

Ils étaient onze à avoir été retenus et ils ont tous ajouté une sélection supplémentaire à leur tableau de chasse pour cette première semaine de trêve internationale. Les onze représentants de l’OL ont tous participé au premier match de leur sélection, avec Duje Caleta-Car et Tanner Tessmann comme dernier de la série, samedi. En début de soirée, le défenseur central lyonnais a été titularisé avec la Croatie pour affronter l’Écosse. Si les Vatreni ont failli déchanter à la dernière seconde avec un but écossais, ce dernier a été finalement annulé, permettant ainsi aux Croates de s’imposer 2-1. Aligné aux côtés de Gvardiol et Sutalo dans une défense à trois, Caleta-Car a disputé l’intégralité de la rencontre et a plutôt fait preuve de solidité, dans la lignée de ses sorties à l’OL.

3e sélection pour Tessmann

De son côté, Tanner Tessmann a dû prendre son mal en patience dans l’amical entre les États-Unis et le Panama à Austin. Mais, le milieu lyonnais a bien ajouté une troisième sélection à son tableau d’honneur en entrant à la 67e minute. Entré à la place de Gianluca Busio, Tessmann a été propre avec 85% de passes réussies (11 sur 13) mais n’a pas forcément eu le temps de se mettre en évidence dans le succès américain (2-0). Il pourra se rattraper mardi avec un deuxième amical contre le Mexique.