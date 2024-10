Initialement retenu avec les U20 de la Côte d’Ivoire, Yvann Konan va finalement connaitre son premier rassemblement avec les A. Le gardien de l’OL a été appelé pour remplacer Badra Ali, blessé.

Il avait déjà fait forte impression lors du tournoi Maurice Revello au début de l’été. Élu meilleur gardien de la compétition avec les U20 de la Côte d’Ivoire, Yvann Konan avait connu un début juillet plutôt faste avec un début de préparation avec le groupe professionnel de l’OL. Cela lui avait notamment permis de s’entraîner aux côtés de Lucas Perri et Anthony Lopes, comme lors de l’amical contre le Torino à Bourgoin (0-0). Âgé tout juste de 17 ans, le gardien est surclassé et évolue depuis le début de la saison avec les U19 lyonnais. Sélectionné pour ce rassemblement d’octobre avec les U20 de la Côte d’Ivoire, Konan devait disputer les qualifications U20 de la CAN 2025.

Membre de la génération 2007 comme Molebe

Finalement, il va bien disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, mais à l’étage du dessus. Même deux étages, pourrait-on dire. Car ce n’est pas le groupe des Espoirs, mais bien le groupe A qu’Yvann Konan a rejoint ces dernières heures. Le gardien de l’OL a été appelé en renfort chez les Éléphants pour pallier la blessure de Badra Ali. S’il n’honorera certainement pas une première cape, Konan va connaitre au moins son premier rassemblement. Le tout à seulement 17 ans.