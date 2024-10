Fofana (OL) a Neymar comme source d’inspiration

Retenu pour la première fois avec la Belgique, Malick Fofana a fait ses débuts avec les A. L’ailier de l’OL avoue s’inspirer de Neymar dans son jeu.

C’est ce qui s’appelle vivre une période faste. Ces deux dernières semaines, Malick Fofana a crevé l’écran sous le maillot de l’OL. Il le faisait déjà depuis son arrivée en janvier dernier, mais lors des dernières sorties, il a encore augmenté le curseur. Auteur d’un but libérateur à Toulouse, il a ensuite enchaîné avec un doublé et une passe contre les Rangers. À cette bonne passe lyonnaise, que ce soit collectivement ou individuellement, Fofana y a ajouté un premier appel en sélection avec la Belgique. "On est rentré de notre déplacement européen en Écosse, aux Rangers, à 4h du matin et la sélection a été dévoilée à 10h. Je dormais encore, a-t-il avoué à RTL Sports. Quand je me suis réveillé, j’avais plein de messages et d’appels. C’est à ce moment-là que j’ai vu que j’étais pris chez les Diables rouges. J’étais fier et mes proches aussi."

"À l'OL pour franchir un cap"

Pour ce premier rassemblement avec les A, l’ailier de l’OL a tout de suite été mis dans le bain avec cinq minutes de jeu contre l’Italie, jeudi. Il pourrait se voir accorder encore un peu de temps de jeu ce lundi face à l’équipe de France. Quoi qu’il en soit, Malick Fofana croque à pleines dents ce rêve éveillé, lui qui a rejoint l’OL "pour franchir un cap". Conscient qu’il doit "encore énormément travailler", le numéro 11 lyonnais tire son inspiration de Neymar, comme il l’a confessé. "J’aime bien Neymar. C’est un joueur incroyable. J’ai vu des clips à l’époque où il évoluait à Santos, c’est impressionnant. C’est mon idole de jeunesse. J’essaye de m’en inspirer, mais c’est encore un autre niveau." Il ne reste plus qu’à espérer pour lui de suivre les traces de son idole.