Valeureux dans l’effort, Dijon n’a pas démérité contre l’OL féminin samedi en fin d’après-midi. Mais le rouleau-compresseur lyonnais a fait la différence (0-3).

Malgré les trois buts encaissés, il y avait de la fierté dans les rangs dijonnais, samedi en fin d’après-midi. Pour la première fois de la saison, le DFCO s’est incliné en championnat (0-3), mais l’a fait avec les honneurs. Conscientes que la tâche serait délicate contre l’OL féminin, les Bourguignonnes avaient logiquement adopté une attitude défensive. Rien de bien surprenant pour les Fenottes, qui ont eu le mérite d’ouvrir rapidement la marque (14e) avec un csc dijonnais, puis de faire le break quasiment dans la foulée avec Diani (25e). Avec deux buts d’avance, l’OL a eu bien moins de questions à se poser au moment de contourner le bloc adverse. "On peut être fières de ce qu’on a accompli malgré les trois buts qu’on a encaissés. Contre l’OL, ce n’est pas impossible, mais c’est très difficile, a avoué Noémie Carage dans des propos rapportés par le DFCO. À partir du moment où on encaisse un but, on sait que ce sera très compliqué."

Carage : "On a montré une belle image collectivement"

Malgré une stratégie avant tout défensive, Dijon n’a pas manqué de jouer crânement sa chance quand il en a eu l’opportunité. Cela ne s’est pas traduit par des occasions franches en première mi-temps, mais Laura Benkarth a dû s’employer par deux fois en seconde période. Il y avait une classe d’écart entre les deux équipes, mais les joueuses de Sébastien Joseph n’ont pas démérité devant les quelque 1 500 spectateurs présents à Gaston Gérard. "On savait à quoi s’attendre, on savait que ce serait une très belle équipe de Lyon. C’est la meilleure équipe de France, la meilleure équipe d’Europe, voire plus. Le plus important pour nous, c'était de montrer une belle image collectivement sur le terrain, de se battre les unes pour les autres, de ne jamais lâcher."