OL : les internationaux africains jouent leur qualification à la CAN

Parmi les cinq internationaux africains de l’OL, quatre joueront ce mardi leur place pour la CAN 2025. Le Sénégal (Niakhaté) et la Côte d’Ivoire (Konan) peuvent déjà valider leur qualification.

Pour Saïd Benrahma et l’Algérie, la mission CAN 2025 est dans la poche. Après le succès face au Togo lundi (0-1), les Algériens sont assurés d’occuper une des deux premières places du groupe, et donc d’un billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Mais d’autres internationaux africains de l’OL pourraient être dans le même cas ce mardi. En cas de résultats favorables, le Sénégal de Moussa Niakhaté et la Côte d’Ivoire d’Yvann Konan assureront leur participation à la compétition continentale entre décembre 2025 et janvier 2026.

Une victoire et la qualification pour le Sénégal

Pour les Sénégalais, qui défient le Malawi à 15 heures, une victoire sera synonyme de qualification. Vainqueurs 4 à 0 vendredi de ce même adversaire, les coéquipiers du défenseur lyonnais rejoindraient le Burkina Faso, qui possède 10 points. Un total que les hommes de Pape Thiaw, sélectionneur intérimaire après le départ de Aliou Cissé, égaleraient en s’imposant ce 15 octobre.

Les Ivoiriens affrontent la Sierra Leone (18 heures). Konan, le jeune portier rhodanien (17 ans), est surtout là pour prendre de l’expérience, lui qui a été appelé dans le week-end pour combler la blessure de Badra Ali. Avec un trois sur trois jusqu’ici, les protégés d’Emerse Faé sont pour l’instant impeccables. Un succès, et ils accèderaient à un tournoi dont ils sont les tenants du titre. Selon le dénouement de la confrontation entre la Zambie (deuxième, quatre unités) et le Tchad (troisième, deux points), un nul pourrait même suffire.

Le Ghana mal parti

En revanche, il faudra encore cravacher pour obtenir l’une des deux premières places de la poule pour Ernest Nuamah (Ghana) et Warmed Omari (Comores). Les Ghanéens se mesurent au Soudan, quelques jours après le 0-0 entre les deux nations. Actuellement troisièmes avec seulement deux unités au compteur, les Black Stars sont dos au mur. Les Soudanais sont eux deuxièmes, avec deux longueurs d’avance sur leurs concurrents. Une victoire semble donc obligatoire pour rêver encore de voir le Maroc à la fin de l’année prochaine.

Pour les Comoriens, la situation est plus reluisante. Ils possèdent cinq points et reçoivent la Tunisie (21 heures), battue vendredi dernier (0-1). Troisièmes, ils possèdent autant de points que la Gambie (cinq) et une longueur de retard sur les Tunisiens (six). En cas de succès, ils prendraient la première place de la poule à deux journées du terme.