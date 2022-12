Coupe du monde : Tagliafico (OL) et l'Argentine dans le dernier carré

Nicolas Tagliafico lors d’Argentine Pays-Bas à la Coupe du monde 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au terme d'une partie au scénario assez fou, l'Argentine de Nicolas Tagliafico a battu les Pays-Bas vendredi soir (2-2, 4 tab à 3). Voilà les Argentins en demi-finales.

A 2-0 en faveur de l'Argentine, et alors qu'il restait sept minutes dans le temps réglementaire, peu d'observateurs devaient envisager le scénario qui rythmerait les derniers instants du quart de finale entre Argentins et Néerlandais. Sur le terrain depuis la 78e, Nicolas Tagliafico voyait son adversaire tenter le tout pour le temps avec les entrées des grands gabarits : Weghorst et L. De Jong.

Un choix payant puisque, profitant de sa supériorité aérienne, le premier nommé allait permettre à toute une nation d'y croire à la 83e. Puis, dans une action qui a surpris l'ensemble de la planète football, les Hollandais égalisaient au bout du temps additionnel, toujours grâce à Weghorst, suite à une combinaison sur coup franc (2-2, 90e+11).

L'Argentine domine la séance de tirs au but

Après ces folles minutes, la prolongation a manqué de basculer du côté sud-américain, notamment sur un poteau d'Enzo Fernandez. Le sort de la partie s'est finalement décidé aux tirs au but. Le meilleur départ de l'Argentine (deux ratés sur les deux premières tentatives bataves) a profité aux coéquipiers de Lionel Messi (buteur et passeur vendredi soir) qui se sont imposés 4 à 3 dans cette séance.

Tagliafico verra donc le dernier carré de la Coupe du monde. Mardi, l'Albiceleste affrontera la Croatie, tombeuse du Brésil, pour une place en finale.