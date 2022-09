D1 : à domicile, l'OL lance souvent bien sa saison

Wendie Renard et Eugénie Le Sommer (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Opposées à Soyaux ce dimanche (15h), les Fenottes disputent leur premier match de la saison à domicile. Depuis 2004, l'OL a remporté 16 de ses 18 premières rencontres à la maison en D1.

Déjà bien lancé par sa victoire au Trophée des championnes contre Paris, puis par son succès à Reims en D1 (1-5), l'OL accueille ce dimanche Soyaux (15h). Les Fenottes retrouveront leur public à cette occasion, elles qui n'ont plus joué à Décines depuis la rencontre amicale face à Saint-Etienne le 11 août (1-0).

L'OL est invaincu depuis 2006 pour son 1er match à domicile

Si l'adversaire est largement à la portée du groupe de Sonia Bompastor, nul doute que les joueuses de l'Olympique lyonnais auront à cœur de bien débuter l'exercice 2022-2023 à la maison. Une statistique devrait les rassurer à ce sujet. Depuis 2004 et la fusion avec le FC Lyon, le club a gagné 16 de ses 18 premiers matchs à domicile en championnat, le tout sans encaisser le moindre but. Il a perdu deux fois, contre CNFE Clairefontaine en 2004 (0-1) et face à Juvisy en 2006 (0-1).