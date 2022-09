OL - Soyaux : un duo Le Sommer - Malard en attaque

Pour la 2e journée de D1 et le match contre Soyaux ce dimanche, Sonia Bompastor a choisi de modifier son 11. Le Sommer et Malard sont alignées en attaque.

Une attaque toute nouvelle. Ce dimanche pour la réception de Soyaux (15h), Sonia Bompastor a totalement remodelé le visage offensif de son équipe. Signe Bruun et Delphine Cascarino sont sur le banc, remplacées par Eugénie Le Sommer et Melvine Malard.

Deux nouvelles latérales

Visiblement, l'OL devrait évoluer en 4-4-2, avec un milieu de terrain composé de Damaris Egurrola, Sara Däbritz Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk, à voir comment celui-ci sera organisé. Défensivement, on peut noter que Selma Bacha est redescendue d'un cran dans le couloir gauche. A droite, Janice Cayman remplace Inès Jaurena. En revanche, la charnière centrale est toujours composée de Alice Sombath et Amandine Henry.

La composition de l’OL contre Soyaux : Endler - Cayman , Sombath, Henry, Bacha - Damaris, Däbritz, Horan, Van de Donk - Le Sommer, Malard