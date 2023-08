Endler (OL) apporte son soutien à Hermoso

Face au scandale lié au baiser de Luis Rubiales à Jennifer Hermoso, Christiane Endler a apporté son soutien à son ancienne coéquipière. La gardienne de l’OL dénonce les agissements du président de la RFEF.

Il y a une semaine, l’Espagne devenait championne du monde pour la première fois de son histoire. Pourtant, le succès espagnol contre l’Angleterre semble déjà être un lointain souvenir tant il a été relégué au second plan. Depuis une semaine, c’est avant tout le baiser de Luis Rubiales à Jennifer Hermoso qui fait parler et les gros titres de la presse espagnole et mondiale. Assurant que le bisou sur la bouche n’avait pas été consenti, Hermoso et l’ensemble de ses coéquipières avaient appelé à la démission du président de RFEF. Une conférence de presse s’est tenue vendredi, mais contre toute attente, Rubiales a annoncé ne pas renoncer à son poste.

La FIFA l’a bien suspendu provisoirement, mais le comportement au moment de la finale et depuis n’est pas du goût de Christiane Endler. La gardienne de l’OL a pris la parole pour défendre son ancienne coéquipière au PSG. "C’est inacceptable. Je ne peux pas comprendre que des gens défendent le comportement de Rubiales et ne voient pas le problème. C’est inadmissible qu'une telle personne travaille à la RFEF. Jenni ne passe pas un bon moment. C'est une situation que personne ne devrait vivre après avoir remporté une Coupe du monde. C’est une situation qu’aucune femme ne devrait subir."