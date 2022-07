FBBP01 - OL : pour son retour, Lacazette est titulaire et capitaine

Ce samedi, Alexandre Lacazette va disputer son premier match depuis son retour à l'OL. Face au FBBP01, l'avant-centre est titulaire et capitaine.

C'est certainement un moment que lui, comme tous les supporteurs lyonnais, attendait avec impatience. Pour son premier match depuis son retour à l'OL, Alexandre Lacazette sera titulaire ce samedi contre le FBBP01 (19 heures). Le buteur portera également le brassard de capitaine et le numéro 91.

Lepenant lui aussi titulaire

Autour de lui, Peter Bosz a aligné une équipe que l'on peut presque considérer comme type à cette période de la saison. Anthony Lopes sera dans les cages, avec devant lui Malo Gusto, Castello Lukeba, Thiago Mendes et Henrique. Une autre recrue, Johann Lepenant, débutera, aux côté de Maxence Caqueret et Romain Faivre dans l'entrejeu. Devant, Lacazette sera entouré de Tetê et de Karl Toko-Ekambi.

L'entraîneur rhodanien procédera ensuite à une large revue d'effectif avec notamment sur le banc Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Jérôme Boateng, Rayan Cherki, Moussa Dembélé, Sinaly Diomandé ou encore Léo Dubois.

Le 11 de l'OL contre Bourg : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Caqueret, Faivre - Tetê, Lacazette (C), Toko-Ekambi