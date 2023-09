Au lendemain de l’information parue sur le site Olympique-et-Lyonnais, David Barbet, l’"insider" payé par l’OL, est sorti du silence sur les réseaux sociaux.

Il avait d’abord souhaité ne pas répondre aux sollicitations d’Olympique-et-Lyonnais, mais a finalement dû sortir du silence. Mercredi, notre site dévoilait qu’un "insider" avait été payé par l’OL Groupe dans le cadre de missions sur les réseaux sociaux. David Barbet, puisque c’est de lui dont il s’agit, avait pour but définir la stratégie des contenus vidéos de l’OL, mais également d’assurer une veille sur Twitter sur tous les sujets concernant l’OL Groupe et Jean-Michel Aulas. Cette mission de trois mois en 2022 avait été téléguidée par l’ancien président lyonnais et avait permis au jeune Belge fan de l’OL de toucher 12 000€ hors taxe sur les trois mois énoncés.

Face à l’ampleur prise sur les réseaux sociaux et n’ayant pas voulu répondre aux questions d’Olympique-et-Lyonnais dans un premier temps, David Barbet s’est finalement fendu d’un communiqué sur ses réseaux sociaux et notamment X (anciennement Twitter). L’animateur confirme "avoir été mandaté pour mener une mission destinée à contribuer à l’amélioration des médias ainsi que de la veille réseaux sociaux afin de faire remonter les demandes des supporters." Il estime également avoir assuré cette mission dans le but "d'aider à renouer le lien entre le club et ses supporters afin que les deux parties puissent avancer ensemble, main dans la main." Les tweets depuis la prise de pouvoir de John Textor et le départ de Jean-Michel Aulas laissent malgré tout penser autre chose désormais.