Dix-septième de Ligue 1, l’OL est à sa place d’après Opta

Avec seulement deux points pris en six matchs, l’OL occupe actuellement la 17e place de Ligue 1. Une position qui correspond à l’"expected position" calculée par Opta en se basant sur le modèle des "Expected Goal".

Le déclassement de l’OL inquiète et c’est d’une logique implacable. À force de ne pas voir la réalité en face, le club lyonnais semble foncer tête baissée dans le mur. Après cette nouvelle semaine compliquée à vivre, une réaction d’orgueil est attendue à Reims dimanche en début d’après-midi (13h). La tâche ne sera pas simple contre le 5e de Ligue 1 qui reste sur une très grosse prestation contre Lille en début de semaine. Quoi qu’il en soit, en Champagne, l’OL sera à la recherche de son premier succès de la saison, ce qui pourrait le faire sortir de la zone rouge suivant le résultat de Lens à Strasbourg vendredi.

Un triste visage de la réalité actuelle

En attendant, avec deux petits points au compteur en six journées, le club rhodanien brille par ses déceptions plus que par ses fulgurances. Inoffensifs, les hommes de Fabio Grosso partent logiquement avec un handicap au moment d’aller chercher les trois points. Si les suiveurs et amoureux du club se retrouvent peinés par la situation actuelle, pour Opta, la 17e place est logique. L’institut spécialisé dans les statistiques sportives a dévoilé mercredi son classement du championnat en "Expected position".

Ce modèle se base sur celui des Expected Goals, qui pourrait être simplement traduit par "but attendu" et qui désigne la probabilité qu'un tir soit converti en but lors d'un match. À ce petit jeu, l’OL est le seul club de Ligue 1 qui occupe la place attendue d’après le modèle d’Opta. Le visage observé sur le terrain serait donc bien celui de la réalité, avec une équipe qui n’est pas en sous-régime, mais bien à sa place. Et c’est sûrement le plus désolant dans l'histoire, même si l'on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques.