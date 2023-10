La 5e journée de D1 aura lieu du 20 au 22 octobre. Dimanche, ce seront les Fenottes qui concluront ce week-end avec un déplacement à Reims programmé à 21 heures.

Largement vainqueur du derby dimanche contre Saint-Etienne (6-0), l’OL continue son excellent début de saison. Avec cinq succès en autant de matchs toutes compétitions confondues, les Fenottes montrent qu’elles seront encore une fois ambitieuses cette année, avec la volonté de remporter tous les trophées. Le prochain arrêt de cette conquête passera par Reims, dimanche 22 octobre, à 21 heures.

Ce rendez-vous aura lieu dans le cadre de la 5e journée de D1, et conclura ce week-end de football féminin. Une rencontre dont la direction reviendra à Clémence Goncalves. La jeune arbitre (28 ans), est bien connu du groupe de Sonia Bompastor pour avoir souvent officié lors d’affiches des championnes de France en titre.

Match sur Canal+ Foot

Dans sa mission, elle sera aidée par Camille Comba et Bérengère Jourdain, ses assistantes.

Pour rappel, le duel entre Rémoises et Lyonnaises sera diffusé sur Canal+ Foot et se déroulera en même temps que la partie “de la peur” entre les hommes de Fabio Grosso et Clermont (dimanche à 20h45). Pour les supporteurs rhodaniens, il faudra donc faire un choix, bien qu’il soit possible de suivre le début de match des uns et la fin de l’autre confrontation ensuite.